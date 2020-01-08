Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre uyarısı! Turistik yere çevirdiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK'sında partilileri sık sık Umre yapmamaları konusunda uyardı. Erdoğan ''Hacca gitmek farz, ama umre canın sıkıldıkça gidilecek bir yer değil. Orası Antalya değil ki, turistik yere çevirdiniz" dedi.

Geçtiğimiz gün düzenlenen AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umre'ye giden partililere dikkat çeken sözler söyledi.

Hac farz, umre değil

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; Toplantı sırasında Umre'den dönen kurul üyesi Mustafa Yel, hurma ve zemzem ikramında bulundu. "Allah kabul etsin" diyen Erdoğan’ın "Benim haberim yok" demesi üzerine Yel, “Gruptan izin almıştım” yanıtını verdi. Erdoğan’ın ise "Kim gidiyorsa artık bana sorsun. Hacca gitmek farz, ama umre canın sıkıldıkça gidilecek bir yer değil. Orası Antalya değil ki, turistik yere çevirdiniz" dediği öğrenildi.