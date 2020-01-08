ABD'nin uyarısından sonra İsrail harekete geçti! Güvenlik Kabinesi toplanıyor

İSRAİL Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ABD ile İran arasında yaşanan gerginliği görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Güvenlik Kabinesi bugün yapacağı toplantıda ABD ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirmek için toplanacak.

Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde yapılacak toplantıda, bölgedeki son gelişmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi verilecek.

ABD uyarmıştı

ABD'nin İsrail büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ABD vatandaşları, İran'ın muhtemel hamlesine karşı uyarıldı. Roket atışlarına yönelik ABD vatandaşlarının dikkatli olması söylendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.