HABER /  DÜNYA

ABD'nin uyarısından sonra İsrail harekete geçti! Güvenlik Kabinesi toplanıyor

İSRAİL Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ABD ile İran arasında yaşanan gerginliği görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Güvenlik Kabinesi bugün yapacağı toplantıda ABD ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirmek için toplanacak.

Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde yapılacak toplantıda, bölgedeki son gelişmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi verilecek. 

ABD uyarmıştı

ABD'nin İsrail büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ABD vatandaşları, İran'ın muhtemel hamlesine karşı uyarıldı. Roket atışlarına yönelik ABD vatandaşlarının dikkatli olması söylendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK'nın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü MİT-TSK tarafından etkisiz hale getirildi
Yerli otomobilde Erbakan'ın rolü neydi resmi tutanaklar ortaya çıktı
David Beckham'ın takımı Arda Turan'ı istiyor
Donald Trump'a iftira içeren Erdoğan sorusu! Bunu söylediğine şaşırdım
Graham ABD başkanı Donald Trump'la telefonda görüşüp tehdit etti
Türkiye ABD ve İran için harekete geçiyor Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek
ÖNCEKİ HABERLER
İran Genelkurmay Başkanından ABD’ye uyarı
BİLSEM 2020 tarihi 1. sınıf BİLSEM sınavı nasıl yapılıyor
Ukrayna, Tahran'da düşen uçaktaki yolcuların milliyetlerini açıkladı
İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu
Af haberleri son durum af çıkacak mı 8 Ocak haberleri
e okul VBS e okul öğrenci girişi yap 2020 ekranı açıldı
Yorumlar