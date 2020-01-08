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Süleymani'nin cenaze töreninde ölü sayısı giderek artıyor

İRAN 'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölenlerin sayısı 56’ya yükseldi.

İran’ın Kirman şehrinde dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde izdiham meydana gelmişti.

İran’ın Acil Servis Kurumu Başkanı Pirhüseyin Kolivand tarafından yapılan açıklamada, yaşanan izdihamda ölenlerin sayısının 50’den 56 yükseldiği belirtildi.

ABD karşılık verirse savaş başlayacak'

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'ın Anbar eyaletindeki Aynul Esad ve Erbil'deki hava üslerine füze saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer saldırının ABD operasyonunda öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin intikamı için yapıldığını ifade ederek, ABD’nin karşılık vermesi halinde topyekun savaşın başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Füze saldırısının ardından gömüldü

Süleymani’nin cenazesinin İran’ın ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından defnedildiği açıklandı.

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