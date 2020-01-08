Donald Trump'a iftira içeren Erdoğan sorusu! Bunu söylediğine şaşırdım

ABD Başkanı Donald Trump’a bir gazetecinin “Siz Süleymani için canavar diyorsunuz, dostunuz Erdoğan ise şehit diyor” sorusununa “Herkesin kendi görüşüdür. Yüzde 100 buna katılmıyorum. Böyle söylediğini duyduğuma şaşırdım.'' yanıtını verdi.

İran ile yaşanan büyük çaplı krizde tüm dünyanın açıklamalarına kitlendiği ABD Başkanı Donald Trump Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

İkili daha sonra Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını cevapladı. İki liderin basın açıklamasına Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran ve ABD arasında tırmanan gerilim ve Libya krizi damga vurdu.

'Böyle söylediğini duyduğuma şaşırdım'

Amerika’nın Sesi’nde yer alana habere göre; Trump’a bir gazeteci “Siz Süleymani için canavar diyorsunuz, dostunuz Erdoğan ise şehit diyor” diye sordu. ABD Başkanı Trump soruya “Herkesin kendi görüşüdür. Yüzde 100 buna katılmıyorum. Gözetmesi gereken bir kamuoyu var. Kendisi açısından böyle bir sebebi olabilir. Böyle söylediğini duyduğuma şaşırdım. Ama olsun” yanıtını verdi.

Erdoğan'ın şehit ifadesini kullandığı yalanlanmıştı

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran Kudüs Gücü Komutanı için “şehit” ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Ancak TRT World'ün ismi açıklanmayan "üst düzey bir Türk yetkiliye" dayanarak verdiği bir haberde, bu yetkilinin "şehit " ifadesinin kullanıldığını yalanladığı belirtilmişti. Türk hükümetinden şimdiye kadar bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti

Donald Trump’ın Yunanistan Başbakanı ile yaptığı basın açıklamasında Libya krizi de gündeme geldi. Bir gazeteci Trump’a Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp görüşmediğini sordu. Trump da konuyu Türkiye ve başka ülkelerle de görüştüklerini söyledi.

Trump takmadı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de o sırada söze girerek Libya krizine değindi. Yunanistan Başbakanı Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararına tepki gösterdi, Türkiye’nin Libya’nın içişlerine müdahalesinden kaygı duyduklarını belirtti. Türkiye’nin Libya ile 27 Kasım’da imzaladığı deniz sınırları yetki anlaşmasını da “hukuk dışı” olarak niteledi. Başkan Trump ise Türkiye ve Libya konusunda yorum yapmadı.