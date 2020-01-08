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Nihat Kahveci'nin ekürisi Kovacevic'e silahlı saldırı

Bir dönem Real Sociedad'da Nihat Kahveci ile birlikte top koşturan Darko Kovacevic, Atina'da silahlı saldırıya uğradı.

Bir dönem La Liga takımlarından Real Soiedad'da Nihat Kahveci ile birlikte forma giyen Sırp futbolunun dünyaca ünlü oyuncularından Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı.

Hayati tehlikesi yok
46 yaşındaki futbol adamı, başkent Atina'da kimliği henüz bilinmeyen biri ya da birileri tarafından silahla vuruldu. Hayati tehlikesi bulunmayan Kovacevic'in hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.



Nihat'la fırtına gibi esiyordu
Kariyerinde Lazio, Juventus ve Real Sociedad'ta oynayan Sırp futbolcu, en çok Real Sociedad dönemleriyle hatırlanıyor. Pivot forvet tarzının önemli temsilcilerinden olan Kovacevic, La Liga'da Nihat Kahveci'yle beraber fırtınalar estirmiş ve Sociedad'ın şampiyonluğa yaklaştığı sezona damga vurmuştu.

Sportif direktörlük yapıyordu
2009 yılında Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Kovacevic, futbolu burada bırakmıştı. Emekli olduktan sonra Sırbistan Milli Takımı'nda görev alan futbol adamı, sportif direktörlük yapıyordu.

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