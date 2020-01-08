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TESK Başkanı Palandöken: Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürülmeli dedi

Anadolu Ajansı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle ekonominin zorlu dönemlerinde temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülüp maliyetler azaltılırsa fiyatlar da düşer." ifadesini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesiyle özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağına dikkati çekti.

''Gıdadaki KDV'nin düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de destek olur''
Temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Özellikle ekonominin zorlu dönemlerinde temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülüp maliyetler azaltılırsa fiyatlar da düşer. Enflasyonla mücadele ettiğimiz ekonominin zorlu dönemlerinde temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Gıdadaki KDV'nin düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de destek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, birçok gıda ürünü toptan alınırken yüzde 1, perakende satılırken yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, gıdada tek KDV uygulanmasını gerektiğini kaydetti.

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