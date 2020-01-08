ABD'nin üssleri nerede ABD'nin kaç tane askeri üssü var?

ABD'nin Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran, Irak'taki 2 ABD üssünü vurdu ve savaş başladı. Peki ABD'nin kaç tane üssü var, Türkiye'deki üssü nerede ve ABD Türkiye'deki üssünü kullanır mı?

ABD'nin üssleri nerede ve kaç tane ABD üssü var araştırmaları başladı. İran ABD'nin Irak'ta bulunan 2 üssünü vurdu ve savaşı başlatan hamleyi yaptı. Peki ABD konum olarak en yakın ve en önemli üssü olan Türkiye'deki incirlik üssünü kullanabilir mi, Türkiye'de savaşa girer mi?

Hamaney saldırının ardından önemli açıklamalar yaptı. İran Devrim Muhafızları “ABD'nin tüm müttefik ülkelerini uyarıyoruz, eğer İran üslerine o ülkelerden bir saldırı başlatılırsa o ülkelerin üsleri de bizim hedefimiz olacaktır'' uyarısında bulundu.Türkiye de ABD'nin müttefiklerinden bir tanesi ve İncirlik'te ABD'nin üssü var. ABD İncirlik üssünü kullanmaya kalkışırsa Türkiye de İran'ın hedefi haline gelebilir.

ABD'nin en yakın ve önemli üslerinden biri Türkiye'deki İncirlik üssü

ABD'nin bölgedeki en önemli üslerinden biri Türkiye'deki İncirlik Üssü...ABD bu üssü kullanmaya kalkarsa Türkiye İran'ın hedefi haline gelebilir.

İncirlik üssü

İncirlik Hava Üssü yönetimi ve denetimi TSK’da olan, NATO’nun önemli bölgesel bir depo üssü. Adana’ya 10 km uzakta bulunan üs, Akdeniz’e 56 km uzaklıkta. Türk Hava Kuvvetleri 10. Ana jet üssü ve ABD hava kuvvetleri 39. Ana jet üssü burada görev yapıyor. Bu üs İran'a çok yakın olduğu için olası bir saldırının hedefi haline gelebilir.

ABD'nin hangi ülkelerde üsleri var?

Washington bölgedeki üslerine güveniyor. İran'ı üsleriyle adeta kuşatma altına alan ABD, 11 ülkedeki üslerinden doğrudan müdahale etme imkanına sahip. Ortadoğu'daki Arap ülkelerinin hemen hemen tamamında ABD'nin askeri üsleri bulunuyor. Bu ülkeler de İran'ın batı sınırında yer alıyor. Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ABD askeri üslerinin olduğu ülkelerden bazıları. 11 Eylül'ü bahane ederek Afganistan'ı da işgal eden ABD, İran'ı doğudan da kuşatmış bulunuyor. Afganistan'ın dışında Pakistan'da da ABD üsleri yer alıyor. İran'ın kuzeyinde yer alan bölgede de ABD üsleri bulunuyor. Kırgızistan ve Tacikistan ABD askeri üslerinin bulunduğu ülkeler. İran'ın canını sıkan batısındaki askeri üslerden bazıları da Türkiye topraklarında bulunuyor.