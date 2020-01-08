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Hasan Ruhani'den yeni saldırı sinyali: Amerika Süleymani'nin elini kesebilir ama...

Ortadoğu'da savaşın kapıları sonuna kadar açıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kasım Süleymani suikastiyle ilgili "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam yemini eden İran, balistik füzelerle ABD'nin Irak'taki üslerini vurdu.

Ortadoğu'yu savaşa sürükleyen gelişmeler sonrası ABD ve İran'dan peş peşe açıklamalar yapılıyor.

"80 ABD askeri öldürüldü" iddiası

İran devlet televizyonu, "En az 80 ABD askerini öldürdük" derken CNN'e iddiayla ilgili açıklama yapan ABD'li üst düzey yetkiliden yalanlama geldi. 

"Fakat İran ABD'nin bacağını keserek yanıt verecek"

İran devlet televizyonuna çarpıcı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" sözleriyle yeni bir saldırı yapabilecekleri sinyalini verdi.

"Kayıplar değerlendiriliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." açıklaması yapmıştı.

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