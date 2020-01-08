İran'ın füzeli saldırıları sonrası gözler İncirlik Üssü’nde! Kargo uçağı iniş yaptı

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlendiği balistik füze saldırıları sonrası gözler İncirlik'e çevrildi. Sabah saatlerinde ABD'nin Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'ne kargo uçağı iniş yaptı.
Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani‘ye düzenlenen suikast sonrası intikam yemini eden İran, Irak’ta bulunan ABD üssü Ayn El Esad‘a balistik füzeli saldırı düzenledi.
Ortadoğu'yu ateş çemberine atan gelişmelerin ardından ABD’nin Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü‘ne sabah saatlerinde bir kargo uçağı inmesi dikkati çekti.
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