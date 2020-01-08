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Fenerbahçe'ye Yunan sol bek: Leonardo Koutris

Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki Brezilya asıllı Yunan sol bek Leonarda Koutris'i gündemine aldı.

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gündemine birçok oyuncu giren Fenerbahçe'de ortaya atılan son isim Leonardo Koutris oldu. İtalya ve Yunan basını, sarı-lacivertlilerin Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki sol bek için harekete geçtiğini yazdı.

Genç futbolcunun transferinde Napoli ile Marsilya'nın da devreye girdiği belirtilirken, kısa sürede önemli gelişmelerin yaşanacağı ileri sürüldü. Bu 3 kulüp arasında Yunan ekibinin kapısını çalan ilk takımın da F.Bahçe olduğu kaydedildi.

Satın alma opsiyonlu kiralama formülü
Fenerbahçe'nin Olympiakos'taki 3. sezonunda fazla forma şansı bulamayan Koutris'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi. Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek Brezilya asıllı Yunan futbolcu, bu sezon 7 resmi karşılaşmada forma giydi.

İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor
Profesyonel kariyerinde Yunanistan dışına çıkmayan genç oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerine Ergotelis'te başlayan Koutris, daha sonra PAS Giannina ve son 3 sezondur da Olympiakos forması giyiyor.

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