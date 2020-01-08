Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan ABD'ye sert sözler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li politikacıların düzenli olarak hata yaptığını, sonra bu hataların üstünü “dış faktörler” ile örtmeye çalıştığını belirtti.

ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Tuğgeneral William Seely’nin, Irak hükümetine yazdığı iddia edilen ve ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri hayata geçirmeye başladıkları yönündeki mektubu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalıların, bu sefer yaptıklarından (Süleymani suikastı) başkalarını suçlamalarının mümkün olmadığı için sorumluluğunu üzerine almak zorunda kaldığını söyledi.

"Hataları daha öncede ciddi sonuçlar doğurdu"

Washington’un bu tür hatalarının daha önce ciddi sonuçlar doğurduğunu kaydeden Rus diplomat, ABD generali Colin Powell’in bundan yaklaşık 20 yıl önce BM Güvenlik Konseyi toplantısına, Irak’ta geliştirildiği iddia edilen kitle imha silahını içeren bir tüp gösterdiğini ve bu ‘kanıtın’ Irak işgaline yol açtığını anımsattı.

"Barajlar aşılarak büyük bir felaket akınına dönüştü"

Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Zaharova, “Güvenlik Konseyi karşıydı, ABD’nin eylemlerini onaylayan veya yasallaştıran hiçbir tasarı kabul edilmedi, bunda Rusya’nın da payı var. ABD’nin o hatası, bölgede bir felaket zincirine yol açtı, sonra tüm barajlar aşılarak büyük bir felaket akınına dönüştü” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu tür eylemleri artık normal halini aldı.

Tarihin bu türden sayısız hataya tanık olduğunu vurgulayan Dışişleri Sözcüsü, “Hata sayısı o kadar büyük ki, artık durup şunu sormanın zamanı geldi: Neden dünya topluluğu, sahip olduğu tüm uluslararası kurumlara rağmen bu denli pasif, bekleyen durumda bulunuyor?” diye tepki gösterdi.