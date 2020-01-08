Leicester City Çağlar Söyüncü'den vazgeçmiyor

Leicester City’nin teknik direktörü Brendan Rodgers, transfer pazarının gözde oyuncuları olan James Maddison ve Çağlar Söyüncü'nün, takımda kalacaklarını açıkladı.

Carabao Kupası'nda Aston Villa'yı konuk edecek Leicester City'nin gündeminde transfer var.

Teknik direktör Brendan Rodgers karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında transfer dedikodularını yalanladı.

Kimse ayrılmıyor

Manchester United'a transfer olacağı iddia edilen Maddison'ın takımda kalacağını açıklayan deneyimli teknik adam, ''Ocak ayında kimsenin ayrılmayacağına emin olabilirsiniz. James ve Çağlar gibi yetenekli oyuncular ligin ikinci devresinde bizimle olacaklar'' ifadelerini kullandı.