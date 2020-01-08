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NBA'de Pistons forması giyen Griffin ameliyat edildi

Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Detroit Pistons'ın all-star forveti Blake Griffin, dizinden ameliyat edildi.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon 19 maçta takımını yalnız bırakan Griffin, parkelerden bir süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Griffin, sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat edildi. 30 yaşındaki basketbolcunun dönüş tarihinin belirsiz olduğu paylaşıldı.

ABD basınında çıkan haberlerde ise 6 kez all-star seçilen oyuncunun, sezonu kapattığı öne sürüldü.

Kariyerinde 21,7 sayı, 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan Griffin, bu sezon maç başına 15,5 sayı ve 4,7 ribaunt üretti.

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