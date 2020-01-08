SON DAKİKA
İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama! Her şey yolunda Haberin devamı. İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü! Uçakta bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı açıklandı Haberin devamı. İran ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu! 15 balistik füze fırlatıldı füzeli saldırılarda 80 Amerikan askerinin öldü. Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlara, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti verilmesi 2020 yılı sonuna kadar sürecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 4376 sayılı yasa kapsamında kamu hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanmada muafiyet hükümlerini düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

2020 sonuna kadar yararlanılabilecek

Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamında olup prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşlarının, devlet ve üniversite hastanelerinde alacakları sağlık hizmeti, tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutuldu.

Buna göre, GSS prim borcu bulunanlar, 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane'den ders niteliğinde sözler
İran ABD üslerini vurdu! Altın 1,600 doları aştı petrol yükseldi
İran ABD üslerini vurdu! Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Savaş peşinde değiliz ancak...
 İran resti çekti: ABD müdahalesi topyekün savaşa neden olur
İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü! 176 kişi hayatını kaybetti
İran ABD üslerini balistik füzelerle vurdu! Trump'tan açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
İran’da art arda şiddetli depremler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı kritik atama kararları
İran'ın ABD'yi vurmasının ardından uçuşlar yasaklandı
İran ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu! 15 balistik füze fırlatıldı
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi
ALES başvuruları ne zaman ÖSYM ALES sınavı takvimi hazır
Yorumlar