 İran resti çekti: ABD müdahalesi topyekün savaşa neden olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, "ABD müdahalesi topyekün savaşa neden olur" diye konuştu. İran cephesinden ayrıca, 'ABD Misillemede bulunursa vurmak için 100 hedef belirledik' denildi.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası artan gerilim Ortadoğu'da savaşın kapılarını sonuna kadar açtı. İran, Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Irak'taki iki üssünü 15 balistik füzeyle vurdu.

"Topyekün bir savaşa neden olur"

Hüsamettin Aşena, "ABD’nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi, tam barış içinde olabilirlerdi" ifadelerini kullandı.

"80 ABD'li öldürüldü"

İran Devlet Televizyonu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarda 80 ABD'linin öldürüldüğünü duyurdu. Haberde ayrıca, üslerde bulunan ABD helikopterlerinin de büyük zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca, 'Trump hasarı az göstermeye çalıştı' denildi.

İran cephesinden ayrıca, 'ABD Misillemede bulunursa vurmak için 100 hedef belirledik' denildi.

Devrim Muhafızları'ndan sert açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları'ndan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, 'Füze saldırısı ilk adımdı, ABD'lilerin canını bağışlamayacağız. Kasım Süleymani'nin intikamını almak için saldırdık.' denildi.

ABD yanıt verirse daha sert karşılık alır

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgeeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.