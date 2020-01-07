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Kasım Süleymani'nin defin işlemi tamamlandı

İran'da 50 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle Kasım Süleymani'nin defin işlemi tamamlanmamıştı. Kasım Süleymani'nin yeniden başlatılan defin işlemi sona erdi.

ABD operasyonuyla Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze töreninde yüz binlerce insan, sokak ve caddeleri doldurdu. Cenaze töreninde yaşanan izdihamda, 50 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı. Bu olaylar üzerine Kasım Süleymani'nin defin işlemi yaşanan ölümler ve izdiham nedeniyle ertelenmişti.

Defin işlemi tamamlandı

50 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle ertelenen Süleymani'nin defin işlemi akşam saatlerinde yeniden başlatılmıştı. Süleymani'nin bu sefer cenazesi, hiçbir sorun yaşanmadan defnedildi.

Süleymani'nin defin işlemi sona erdi

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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