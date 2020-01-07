Kar ve tipi yolları kapattı! Yarın meteoroloji 21 ile yoğun kar alarmı verdi

Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına için arka arkaya son dakika uyarıları geliyor. Yurdun bir kısmı şiddetli fırtına ve yağmurla boğuşurken bir çok ilde yoğun kar yağışı var. Antalya-Konya kara yolununun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. İstanbul'da şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu, çok sayıda yeri su bastı. Yarın için de 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte Türkiye'nin son hava durumu raporu: