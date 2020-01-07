Kar ve tipi yolları kapattı! Yarın meteoroloji 21 ile yoğun kar alarmı verdi
TÜRKİYE yoğun kar yağışı, fırtına ve şiddetli yağmurun etkisi altında. Antalya'yı iç bölgelere bağlayan kesimde kar kalınlığı 1.5 metreyi buldu. Yarın 21 ilde kar yağışı etkili olacak. Yeni hava durumu tahmini şöyle:
Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına için arka arkaya son dakika uyarıları geliyor. Yurdun bir kısmı şiddetli fırtına ve yağmurla boğuşurken bir çok ilde yoğun kar yağışı var. Antalya-Konya kara yolununun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. İstanbul'da şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu, çok sayıda yeri su bastı. Yarın için de 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte Türkiye'nin son hava durumu raporu:
Şiddetli fırtına alarmı : Meteoroloji İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye ve Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş, Adana ve Mersin için çok şiddetli yağış ve fırtına alarmı yayınladı. Meteoroloji'nin renk kodlu uyarı sisteminde bugün İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Konya, Isparta, Antalya, Karaman, Niğde ve Adana için 'turuncu', Mersin için ise 'kırmızı' uyarı verildi.
Bugün kar yağışı altındaki iller : Ankara'da dün etkili olan kar yağışı bugün yerini sulu kara bıraktı. Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimlerinde ise yoğun kar yağışı var.
Yarın kar yağışı görülecek 21 il : Meteorolojinin yayınladığı hava raporuna göre yarın kar yağışı iç ve doğu bölgelerde etkisini devam ettirecek. Yarın kar yağışı alacak iller şöyle:
Bolu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kastamonu, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari