İran ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu! 15 balistik füze fırlatıldı

İntikam için yanıp tutuşan İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi oldu. İran devlet televizyonun iddiasına göre; füzeli saldırılarda 80 Amerikan askeri öldü.

İRAN Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta Tahran'dan misilleme geldi.

İran Devrim Muhafızları, saldırının Kasım Süleymani suikastına misilleme olduğunu duyurdu. İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre; Devrim Muhafızları “ABD’nin terörist ordusuna üslerini veren tüm Amerikan müttefiklerini uyarıyoruz ki İran’a karşı saldırgan bir hareketin başlangıç noktası olan her toprak hedef alınacaktır” açıklaması yaptı.

Devlet televizyonu: 80 ABD askeri öldü

İran devlet televizyonu, saldırılarda 80 Amerikan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Füzeler İran’dan atıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da El Esad ve Erbil’deki en az iki noktanın hedef alındığını doğruladı. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği netleşmiş değil, fakat Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD Ordusu ve IŞİD’le mücadele için kurulan uluslararası koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan askeri üssü hedef alan füzelerin İran’dan atıldığı bilgi paylaşıldı.

15 balistik füze saldırısı

Amerikan NBC televizyonunun Tahran Büro Şefi Ali Arouzi ise,İran devlet medyasına dayandırarak İran jetlerinin Irak hava sahasına girdiğini duyurdu. ABC haber kanalına konuşan bir ABD Pentagon yetkilisi ise ilk belirlemelere göre İran’ın toplamda 15 balistik füze saldırısı düzenlediğini söyledi. Bunların 10’u Ayn el Esad’daki üssü, birinin Erbil’deki hedefi vurduğunu, dördünün ise hedefi ıskaladığını açıkladı.

Operasyonun adı şehit Süleymani

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Şehit Süleymani” adı verilen operasyonda İran Hava Kuvvetleri tarafından Ayn el Esad olarak bilinen işgal altındaki hava üssüne onlarca karadan-karaya füze fırlatıldığı bilgisi yer aldı.