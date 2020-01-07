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Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları belli oldu

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak Salı günü Suriye ve Libya’daki durumu görüşeceği bildirildi.  

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere 8 Ocak Salı günü İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor" ifadesi kullanıldı.

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