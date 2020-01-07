HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın siyah-beyazlı takıma transfer olacağı iddialarını yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan’ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir." 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı Seferler 06.00'ya ertelendi
Davutoğlu'nun 'bildiri' açıklamasıyla tutarsızlığı da ortaya çıktı
Davutoğlu: Erdoğan'ı Gezi'ye götürmek istedim
Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin planını reddediyoruz
Kasım Süleymani'nin defin işlemi tamamlandı
21 kez bıçakladığı eşine mahkemede iltifat etti
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da çığ düştü 1 ölü 1 kayıp
Abdulmehdi: Krizden çıkış yolu yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi
İbrahim Kalın: Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması
Avustralya'da 10 bin yabani deve vurularak itlaf edilecek
Ekrem İmamoğlu annesi vefat eden Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır MEB ilkatama ekranı
Yorumlar