Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın siyah-beyazlı takıma transfer olacağı iddialarını yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan’ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir."