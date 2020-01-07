Galatasaray'da Belhanda için kritik hamle! Zarar etmeye bile razılar

Galatasaray Faslı hücum oyuncusu Belhanda'yı elinden çıkarmak ve yıldız oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istiyor.

Galatasaray, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcusu Belhanda'yı elinden çıkarmak ve yıldız hücum oyuncusunun yüksek maaşından kurtulmak istiyor. Aynı zamanda takımda yabancı kontenjanın açılması da hedefler arasında.

''Şu ana kadar bir teklif yok''

Öte yandan Faslı oyuncu için şu ana kadar kulübe herhangi bir teklifin gelmediği ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi, oyuncunun menajerliğini yapan Willian D’Avila’ya, çalışmalarına hız verip futbolcuya bir an önce kulüp bulmasını söyledi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Belhanda'nın bonservisi konusunda beklentileri aşağı çektiği ve 5 milyon euroya bile razı olduğu bildirildi.





