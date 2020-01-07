Aleksandar Kolarov Roma ile uzattı

Roma, Aleksandar Kolarov ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sezon başından beri Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Sırp sol bek oyuncusu Aleksandar Kolarov, İtalyan devi Roma ile 1 yıl daha sözleşmesini uzattı.

''Bu sözleşmenin benim için anlamı büyük''

Yeni sözleşmesiyle ilgili konuşan Aleksandar Kolarov, "Kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük." dedi.





Cengiz Ünder gözden çıkarıldı

Öte yandan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'i gözden çıkardı. Roma, cazip bir teklif gelmesi halinde Cengiz Ünder'i elden çıkaracak.