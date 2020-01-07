İHH Endonezya'da sel mağdurlarına ulaştı

Endonezya’da geçtiğimiz hafta başlayan yağmurlar sel ve toprak kaymalara yol açtı.

Endonezyalı sel mağdurlarına acil yardım

Endonezya’da geçtiğimiz hafta başlayan yağmurlar sel ve toprak kaymalara yol açtı. İHH İnsani Yardım Vakfı da ilk etapta 3 bin mağdura acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Endonezya’da 2019’un son günü başlayan yağmur yağışları etkisini arttırarak sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Son yılların en yüksek yağmur yağışlarına maruz kalan başkent Jakarta’da ölenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

Başkent Jakarta dahil toplamda 6 bölgede etkisi hissedilen yağışların 1 hafta daha sürebileceği tahmin ediliyor. Felaket nedeniyle şu ana kadar 92 bin 261 kişi güvenli bölgelere göç etti. 100’den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Ülkede, kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Felaketten başta başkent Jakarta olmak üzere Bogor, Lebak, Depok, Bekasi ve Tangerang şehirleri etkilendi. Ülkede acil olarak barınma, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyuluyor.

Felaket haberini alır almaz harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, ilk etapta 3 bin kişiye acil yardım ulaştırdı. Acil Yardım Çalışmaları kapsamında mağdurlara; gıda, hijyen ve mutfak malzemeleri dağıtıldı.

Destekte bulunmak için

İHH aracılığıyla Endonezya sel mağdurlarına yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, SEL yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ya da İHH’nın banka hesapları yoluyla açıklamaya PROJE KODU 12142 yazarak bu yardımlara destek verebiliyor.