Ali Babacan ittifak kararını verdi! Kılıçdaroğlu yeşil ışık yakmıştı

Dünyada ABD ve İran arasındaki gerilim konuşulurken Türkiye'de ise yeni partiler de konuşuluyor. Bu ayın sonunda partisini kuracak olan Babacan'ın ittifak yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun ittifak için yeşil ışık yakmasının ardından, Ali Babacan cephesinden konuya dair açıklama geldi.

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan, parti kuruluşunu yine ileri tarihe erteledi. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Babacan'ın, nasıl bir yol izleyeceğiyse merak konusu oldu. Babacan'ın Millet İttifakı'na yakın olduğu iddia edilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni oluşumlara göz kırptı.

Millet ittifakıyla uyumlular

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İki partinin liderlerinin açıklamalarını izledik. Yüzde 99 oranında Millet İttifakı'nın politikaları ile uyum var" sözleriyle, yeni oluşumları kendi tarafına çekmeye çalıştı.

İttifak yok

T24'teki habere göre, ocak sonuna kadar partiyi kurma amacında olan Babacan cephesinde ise söylem, "Hiçbir parti ile kurulmuş bir temas yok. Ana akım siyaset olma hedefi ile çalışıyoruz. Bir ittifaka eklemlenme düşüncesiyle hareket etmiyoruz" şeklinde.