Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belirlendi iddiası

AK Parti'den istifa ederek parti kurma hazırlıklarına başlayan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu ertelediği söylenmiş eleştirilere maruz kalmıştı. Gazeteci Yazar Murat Aksoy Babacan'ın partisini 20 Ocak'ta kuracağını iddia etti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurmasının ardından gözler Ali Babaca'ın kuracağı yeni partiye çevrildi. Fakat partinin kuruluş tarihinin sürekli ertelenmesi kamuoyu nezdinde de iyi bir izlenim bırakmadı.

20 Ocak'ta kuruluyor iddiası

Ali Babacan yavaş yavaş suskunluğunu bozsa da hala partinin kuruluş tarihi için net bir şey demedi. Gazeteci Yazar Murat Aksoy'un iddiasına göre Ali Babacan'ın yeni partisini kamuoyuna duyurma tarihi 20 Ocak.

Ali Babacan partiyi 20 Ocak’ta açıklıyormuş... — Murat Aksoy (@murataksoy) January 6, 2020

"Tüzel kişilik 2019 sonunda oluşturulacak" demişti

Eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni parti çalışmalarıyla ilgili Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorusuna şu yanıtı vermişti: "Partinin tüzel kişiliğinin 2019 sonunda oluşturulmaya başlanacak. Bugüne kadar tek bir kişiden tek para almadık. Tüzel olmadığımız için. Sadece arkadaşlarımız ailelerinden destek veriyorlar."

Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır

Ali Babacan yeni yıla girerken sessizliğini bozmuş ve Twitter hesabı üzerinden "Yeni yılda tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum. 2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır.

2020 yılı korkuların ve karamsarlığın azaldığı, cesaretin ve umutların arttığı bir yıl olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği, birleştirici siyasetin kazanacağı bir yıl olacaktır." mesajını vermişti.