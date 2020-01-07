İDO ve BUDO 7 Ocak'ta yapılacak seferlerin iptal edildiğini açıkladı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Ocak'ta yapılacak seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları dolayısıyla İDO ve BUDO, 7 Ocak Salı günü yapacakları seferleri iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüslerinin iptal edilen seferleri

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi



-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi



-Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi



-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi



-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi



-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi



-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi



-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi



-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi



-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 16.50 seferi



-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi



-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferi



-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.50 seferi



-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 20.00 seferleri

Bursa Deniz Otobüslerinin iptal edilen seferleri

-07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



-09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



-10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



-10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi



-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi



-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi



-14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



-16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi



-18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi