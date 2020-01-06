Ruhani'den Trump'a: Asla İran ulusunu tehdit etme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız" diyen Trump'a Twitter'dan yanıt verdi. Ruhani, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin.” ifadelerini kullandı.

Twitter'dan İran'a yönelik sert açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'a, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yanıt geldi.

Ruhani, Trump'ın "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor." açıklamasına yanıt verdi, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin." ifadelerini kullandı.

Abd'nin 290 yolcuyu öldürmesine gönderme yaptı

3 Temmuz 1988'de Bender Abbas-Dubai seferini yapan İran Havayollarına ait A-300 tipi Airbus yolcu uçağı, ABD savaş gemisinden fırlatlan füzenin isabet etmesi sonucu Hürmüz Boğazı'na düşmüştü. 655 sefer sayılı uçağındaki 16 mürettebat ve 66'sı çocuk 274 yolcu yaşamını yitirmişti.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, uçağın çatışma sırasında ve uyarı ateşine uymadığı için yanlışlıkla düşürüldüğünü öne sürmüştü.

Trump'tan nükleer açıklaması geldi

Öte yandan yaşanan gerilim sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Trump yaptığı paylaşımda, "İran asla nükleer silah sahibi olmayacak!" ifadelerini kullandı.

Dün Tahran yönetimi, bir açıklama yaparak 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan doğan hiçbir yükümlülüğe uymayacaklarını belirtmiş ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik bir sınır kabul etmediklerini ifade etmişti.