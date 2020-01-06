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İzmir'de 'gevreğe zam yapın' talebi

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı bilgisi verildi.

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya yükseltilmesiyle İzmir'de de 1 Kasım 2018'de 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarılan simit fiyatlarına zam yapılacak.

25 kuruşluk zam istendi
Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebini İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na iletti. Oda tarafından simit fiyatlarına 25 kuruş zam öngörüldü.

Bu ay karar çıkacak
1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu. Komisyon, bu ay içinde toplanarak, karar verecek.

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