Mehmetçik'ten Tel Abyad'da hasta çocuğa ziyaret

Mehmetçik, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde 4 yaşındaki Neve Şavvah'ı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edilen Neve Şavvah'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Neve Şavvah, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Akçakale Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi ve Mehmetçiklerimiz tarafından evinde ziyaret edildi. pic.twitter.com/w2mAjxOUrI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 6 Ocak 2020