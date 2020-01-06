Mehmetçik'ten Tel Abyad'da hasta çocuğa ziyaret

Mehmetçik, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde 4 yaşındaki Neve Şavvah'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edilen Neve Şavvah'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.