CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Libya teskeresi eleştirisi: Askerlerimiz ne yer içer bilen yok

CHP Parti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin verdiği demeçlere cevap verdi. Öztrak'ın ‘Askerlerimiz ne yer içer bilen yok' eleştirisi şaşırttı.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, partisinin MYK toplantısı sürerken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LİBYA’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye arasında yapılan güvenlik anlaşması çerçevesinde Libya’ya asker gönderilmesiyle ilgili konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamalara cevap verdi.

‘Askerlerimiz ne yer içer bilen yok'

Faik Öztrak, şunları söyledi;

Askerlerimiz ne yer ne içer bilen yok. Ama yüzlerce Suriyeli sınıra dayanıyor. Gözlem kuleleri bu göçleri neden engelleyemiyor. 2010’a girerken bu sorunlar yoktu. Bugün iktidar çok ağır Suriye ve Suriyeli sorunu bıraktı. Torunlarımız hatta onların çocukları bile bu bedeli ödeyecek. Türkiyenin Doğu Akdenizde yalnızlaştırılmasını doğru bulmadığımızı söylemiştik.

'Gülerek izledik'

Parti Sözcüsü Öztrak ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk çıkışına da cevap verdi:

“Dün Erdoğan’ın Gazi Mustafa Kemal konusunda bize tarih dersi vermesini gülerek izledik. Kahraman bir subay olarak Atatürk o gün vatan toprağını savunuyordu. Gerçekten Libya konusunda endişeliyiz. Libyada bir an önce BM barış gücünü çağırın dedik ama dinlemiyorlar.”