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Inter Miami Radamel Falcao için geliyor

İngiliz efsane futbolcu David Beckham'ın takımı İnter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu transfer etmekte kararlı.

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray’a büyük umutlarla gelmesine rağmen ağır sakatlık problemleriyle karşı karşıya kalan ve sadece 11 maçta görev alan Radamel Falcao bir kez daha İnter Miami’nin gündemine geldi.

Beckham çok istiyor
Akşam'ın haberine göre; David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'nin Meksikalı teknik direktör Diego Alonso ile anlaşmasının ardından bomba transferlerle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan MLS kulübünün Chelsea’de oynayan Pedro’dan sonra M.City forması giyen David Silva’yla da masaya oturduğu belirtilirken, Beckham’ın Galatasaray forması giyen Radamel Falcao’yu da çok istediği öğrenildi.

Son karar yönetimin
Daha önce Matias Pellegrini ve Carranza gibi futbolcuları kadrosuna katan İnter Miami’nin Falcao’dan vazgeçmeyeceği ifade edilirken, transferde son kararı Galatasaray yönetiminin vereceği kaydedildi.

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