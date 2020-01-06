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Mersin - Karaman yol durumu! Sertavul geçidi kar altında

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karaman'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Mersin ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları'na bağlı 5 ekip, Karaman-Mersin karayolunun ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, tipi nedeniyle kara yolunda mahsur kalan çekicilere müdahale ediyor.

Kar nedeniyle Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

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