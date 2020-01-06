HABER /  GÜNCEL

Mahkemenin Görkem Sertaç Göçmen kararı vicdanları yaraladı

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kamu vicdanını yaralayacak bir karar geldi. 2018 yılında İstanbul'da kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen 1 yıl sonra tahliye edildi.

İSTANBUL Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen’in (22) yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen’in tahliyesine karar verildi. 

32 yıla kadar hapsi isteniyordu
Göçmen hakkında, “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” , “Yaralama” ve “Basit yaralama” suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Babası savcı annesi hakim

Görkem Sertaç Göçmen, 2017 yılında da Ataköy'de oturdukları hakim ve savcılar lojmanında pompalı tüfekle ateş etmişti. Görkem Sertaç Göçmen'in babası savcı Alpay Göçmen, annesi ise hakim Aynur Göçmen. Anne oğlunu savunmak için hakimlik görevinden istifa edip onun avukatı olmuştu. 

OLAY NEYDİ?

22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp etti. Olaya şahit olan vatandaşlar tepki gösterince aracını vatandaşların üzerine sürdü ve bazılarının yaralanmasına sebep oldu.  32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen 1 yılda hapisten çıktı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Üniversiteli Sibel Ünli neden öldü? : Sadece 1 liram kaldı demişti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Zarif'ten Trump'a zor soru: Hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine İmamoğlu'ndan destek!
Erdoğan: MİT Libya'da görevini yerine getiriyor
Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi
İran Hava Kuvvetleri Komutanı: Trump'ın ölümü bile yeterli olmayacak
Nedim Şener FETÖ'den tutuklu Urla Belediye Başkanı'nı savunmasına ulaştı
ÖNCEKİ HABERLER
AUZEF sınav giriş belgesi 2020 açıklandı mı AUZEF sınav yeri sorgulama
PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu
Tamer Tuna Antalyaspor'da üç ayrılığı açıkladı
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2020 ekranı açıldı TC ile giriş
İl Sağlık Müdürlüğü'nden sağlık çalışanlarına kıyafet genelgesi!
Eskişehir'de okullar tatil! Kütahya Valiliği de kar tatili kararı aldı
Yorumlar 3 yorum