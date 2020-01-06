Erdoğan: MİT Libya'da görevini yerine getiriyor

MİT'in yeni binası 'Kale'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''MİT şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yeni binası 'Kale'nin açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları...

- Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız.

- MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir.

''MİT'in, büyük emeği var''

- Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir. Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var.

''MİT şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor''

- Aynı şekilde MİT şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Başarılı çalışmalarını görünce biz de teşkilata olan desteğimizi artırdık.





''İstihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır''

- Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır.