Karadağ nerede nüfusu kaç Karadağ'ın başkenti neresi?

Balkanların en güzel en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Karadağ nerede, nasıl gidilir ve Karadağ'ın başkenti neresi soruları merak konusu oldu.

Balkanlar'ın şirin ve küçük ülkesi olan Karadağ son dönemde en fazla araştırılan ülkeler arasında yer alıyor. İşte Karadağ ile ilgili merak edilenler... Peki bir Güneydoğu Avrupa ülkesi olan Karadağ'ın coğrafi konumu nasıl? Karadağ nerede? Karadağ'ın başkenti neresi, nüfusu kaç? Karadağ ne zaman bağımsız oldu? İşte merak edilenler...

Karadağ nerede: Balkanlar'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. Başkenti, Podgorica'dır (eskiden Titograd). Anayasasında Karadağ "demokratik, refah ve çevreci bir ülke" olarak tanımlanır.

Karadağ ne zaman bağımsız oldu: Karadağ, eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Karadağ, Sırbistan'ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya'ya katılmıştır. Karadağ'ın çabalarıyla 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturulmuştur. Karadağ, 21 Mayıs 2006 Pazar günü yapılan referandumda çıkan % 55,5'lik evet oyu ile ise bağımsız olma kararı almıştır. 3 Haziran 2006'da ise Karadağ Parlamentosu, referandumda çıkan sonuca dayanarak Karadağ'ın bağımsızlığını ilân etmiştir.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya'nın itirazlarına karşın eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olan Karadağ'ı 29. üye olarak ittifaka davet etti. Ülke, 5 Haziran 2017 tarihinde NATO'ya katıldı.

Karadağ nüfusu: 2019 sayımlarına göre, Karadağ'ın toplam 622.500 kişilik bir nüfusu vardır. Yüzölçümü 13 bin 821 kilometrekare olan Karadağ'ın başkenti ise Podgoritsa'dır.