Türkiye İş Kurumu part time raporu! Tam zamanlı çalışma tarih oluyor!

Türkiye İş Kurumu’nun araştırmasına göre hükümetin 2020’de kolaylaştıracağını açıkladığı part-time çalışmada, oran yüzde 8’e ulaştı.

Türkiye İş Kurumu’nun 2019 İşgücü Araştırma Raporu’nda, part time çalışmaya dair raporunu derledi.

Sektörler bazında part time çalışmanın durumuna da bakılan araştırmada, 2-9 istihdamlı işyerlerinin yüzde 6.9’unun bir başka deyişle 83 bin 606 işyerinin, 10-19 istihdamlı işyerlerinin yüzde 13.4’ünün (14 bin 478 işyeri), artı 20 istihdamlı işyerlerinin yüzde 17.6’sının (17 bin 064 işyeri) part time çalışma yaptırdığı görüldü.

Hükümetten kolaylaştırma adımı

Part time (yarı-zamanlı) çalışma oranı yüzde 8’i aştı. İstanbul’da işletmelerin yüzde 20’si part time çalışmaya geçti. Hükümet, geçtiğimiz günlerde, 2020 yılında part time çalışmayla ilgili kolaylaştırıcı düzenleme yapmayı planladığını açıklamıştı.