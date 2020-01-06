Nedim Şener FETÖ'den tutuklu Urla Belediye Başkanı'nı savunmasına ulaştı

16 Aralık 2019'da FETÖ soruşturması nedeniyle tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un ifadesine ulaşan Gazeteci Nedim Şener, 'adına kayıtlı 27 telefon var, çoğunu 'mahrem imamlar' kullanıyor. İfadelerini okuyunca, CHP’lilerin suskunluğunun sebebini biraz olsun anlayabildim' dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin yaptığı araştırmalarla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, tutuklu CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un 31 sayfalık savunma ifadesini köşesine taşıdı.

Şener, Oğuz'un adına kayıtlı 27 telefonun bulunduğunu ve bu telefonları 'mahrem imamlar'ın kullandığını dile getirdi. Şener, Oğuz’un Bank Asya’da hesaplarının tespit edildiğini belirtti.

Şener'in 'hapiste unutulan belediye başkanı' yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İbrahim Burak Oğuz, FETÖ’nün İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) ile İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği üyesiydi. İGİD’den 2012’de ayrılmıştı ama İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği’ne üye olduğunu hatırlamadığını söyledi. İGİD Başkanı ve FETÖ’nün Hatay bölge sorumlusu, aynı zamanda İzmir Demokratik Kongo Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Mehmet Timuroğlu ve diğer FETÖ’cü işadamları ile Yenbu isimli bir şirkete ortak olmuştu. Savcının bu konudaki sorusuna, “Afrika’ya merakımdan ve ilgimden dolayı İGİD’e üye oldum. Bu nedenle ticari amaçlı kurduk” cevabı dikkat çekici. Oğuz’un Bank Asya’da da hesapları tespit edildi.

İbrahim Burak Oğuz’un FETÖ yöneticisi mahrem imamlarla irtibatı oldukça fazla. Adına kayıtlı tam 27 telefon numarası var. Ev, iş, kızı ve eşi ve kendisinin kullandıkları dışında, adına kayıtlı telefon numaraların tamamına yakını FETÖ’cü mahrem imamlar tarafından kullanılıyor. Bazı FETÖ imamlarına yalnızca telefon hattını, bazılarına ise hem telefon hem de hattı vermiş”