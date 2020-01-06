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Karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

Karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma tarifi ile sofranızda hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün yaratabilirsiniz. Karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır diyenler için işte malzemeler listesi ve pişirmenin püf noktaları...

Besin değeri yüksek karabuğdaya sofranızda yer açın. Eğer karabuğdayı sadece salata olarak kullanabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Karabuğday pirinç ve bulgur yerine kullanabileceğiniz, farklı lezzetler yaratabileceğiniz şahane bir malzeme. İşte o lezzetlerden biri de zeytinyağlı yaprak sarma. Karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma tarifi için gerekli malzemeler şöyle: Yarım kilo asma yaprağı, yarım kilo kıyma, 1 büyük kuru soğan, 1 küçük su bardağı çiğ karabuğday (greçka), 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, yarım demet maydanoz.

Hazırlanışı: Kıymanın içerisine tüm malzemeleri sırayla ekleyerek harmanlayın. Diğer tarafta yaprakları sıcak suda bekleterek tuzunun biraz gitmesini sağlayın. Sonra yaprakları harç ile doldurarak sarın. Tencerenin altına sarmaların yapışmaması için 5-6 yaprak koyun ve üzerine sarmaları dizin. Bir bardak su ekleyerek kısık ateşte yapraklar ve iç harcı yumuşayana kadar pişirin.

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