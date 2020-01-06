MİT'in yeni binası KALE açıldı! 5 bin dönümde 3 metre duvarı var

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan bina 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilmiş ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmuyor, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı.