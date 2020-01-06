Trans kadın ne demek? Transeksüel nedir cinsel eğilimi nasıl evlenebilir mi?

Transseksüel, içerisine doğduğu biyolojik cinsiyetten farklı bir cinsel kimlik taşıyan bireylere verilen isimdir. Trans kadın da Transeksüel kadınlar için kullanılan bir terimdir.

Fiziksel açıdan kadınsı özelliklere sahip, fakat eril cinsiyet kimliğinde olan bireyler, kadından erkeğe transseksüel, yani trans erkek olarak nitelendirilmektedirler. Fiziksel açıdan erkeksi özelliklere sahip, fakat dişil cinsiyet kimliğinde olan bireyler ise, trans kadın olarak tanımlanmaktadırlar.

Transseksüel kişiler kendilerini tanımlandıkları cinsiyete kalıcı geçiş yaparken genellikle tıbbi yardım alırlar. Bu geçiş sürecinde hormon terapisi ve cinsiyet ameliyatı gibi uygulamalarla bedenlerinin tanımladıkları cinsiyete uyum sağlaması amaçlanır.

Transseksüellik, kişinin davranışlarından çok iç dünyasında kendisini farklı cinsten biri gibi görmesi ve hissetmesidir. Bu yüzden transseksüelleri dış görünüşlerinden belirlemek söz konusu değildir. Çünkü kendilerini farklı cinsten hissettiklerini dış görünüşlerine her zaman yansıtmazlar.

Travestilikten farklı olarak giyim, fiziksel görünüm ile davranışlardan öte transseksüellerin büyük bir kısmı cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek sosyal ve hukuki olarak farklı cinse geçerler.

Transseksüel bireyler aslında bedensel açıdan ya erkek ya kadındırlar, fakat kendilerini, bulundukları cinsiyetten başka cinsiyete ait hissederler ve olabildiğince bu hissettikleri cinsiyetin özelliklerine bürünürler. Transseksüelliğin ne ölçüde hastalık olarak değerlendirilmesi gerektiği, kesinlikle çok tartışılan bir konudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) uluslararası hastalık sınıflama ölçütü ICD-10’a göre bir ruhsal rahatsızlık türü olarak tanımlanmaktadır.

Kadın trans nasıl olunuyor?

Erkekten kadına trans bireyler de yine diğerleri gibi zorunlu psikoterapi süreci ile birlikte kadınlık hormonu olarak da bilinen östrojen tedavisi görür. Östrojen vücutta yağlanma yapar ve vücuda yumuşak, yuvarlak hatlar verir, sesi inceltir, testosteronu baskılar. Östrojen tedavisi ve psikoterapinin ardından gerekli sağlık kurumu ve uzmanlarının raporunu alan trans bireyler vajinoplasti ameliyatı olabilirler. Vajinoplastinin yanı sıra trans kadınlar başta meme büyütme ameliyatı olmak üzere pek çok estetik ameliyat da olabilirler. Tüylenmeyi sona erdirmek için lazer epilasyon da trans kadınlar arasında popüler bir uygulamadır. Vajina inşa etmek sıfırdan bir penis oluşturmaktan daha kolaydır. İstedikleri cinsiyetin cinsel organına kavuşmak açısından trans kadınlar daha şanslıdırlar. Gerekli resmi prosedürü, tedavi ve ameliyatlarını tamamlayan bir erkekten kadına trans birey resmi başvuru yaparak kendi seçtikleri isimle pembe nüfus cüzdanı alabilir.

Erkek trans nasıl olunuyor?

Kadından erkeğe trans bir birey zorunlu psikoterapi süreci ile birlikte erkeklik hormonu olarak da bilinen testosteron tedavisi görür. Testosteron yağları kasa çevirir, vücut ve yüzde genel olarak daha sert bir görünüm sağlar, kıllanmayı arttırır ve sesi kalınlaştırır. Testosteron tedavisi ve psikoterapinin ardından gerekli sağlık kurumu ve uzmanlarının raporunu alan trans bireyler göğüs aldırma, rahim ve yumurtalık aldırma ve penis ameliyatları olurlar. Özellikle penis ameliyatı oldukça zor bir ameliyat olduğu için her trans birey buna gerek duymayabilir. Penis genellikle kişinin kolundan alınan kemik ve cilt parçaları ile oluşturulur. Bu ameliyatlar ciddi ameliyatlar oldukları için hepsi tek seferde değil kademe kademe uygulanmaktadırlar. Gerekli resmi prosedürü, tedavi ve ameliyatlarını tamamlayan bir kadından erkeğe trans birey resmi başvuru yaparak kendi seçtiği isimle mavi nüfus cüzdanı alabilir.

Translar evlenebilir mi?

Ülkemizde istenilen cinsiyetin kimliğini alabilmek için rahim, yumurtalık, testis gibi üreme organlarının alınması zorunlu olduğundan transseksüel bireyler çocuk sahibi olamamaktadır. İstenilen cinsiyetin resmi nüfus cüzdanı alındıktan sonra evlenmek için ise bir engel yoktur, transseksüel bireylerin evlenme hakkı vardır.