Avcılar Belediyesi'nin transeksüel şöförü Niler Albayrak : Seks işçiliği yaptım

Zorunlu seks işçiliği yaptım : Belediyede şoför olarak işe giren Niler Albayrak, daha önce CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Niler Albayrak bir dönem iş bulamadığı için zorunlu olarak seks işçiliği yaptığını anlattı. İşte söyledikleri:

-1965 İnegöl doğumluyum. 1955 yılında eski Yugoslavya’dan Mareşal Tito’nun zulmünden kaçarak Türkiye’ye gelen Arnavut kökenli bir ailenin çocuğuyum. Hayatın kimliğim nedeniyle oldukça zorlu geçti. Zorunlu seks İşçiliği yaptım. Bana bahşedilen başka bir işim yoktu. Çaldığım her kapı yüzüme kapanıyordu. Bu hayatım boyunca devam etti. Uzun yıllar para biriktirerek cinsiyet değiştirme ameliyatı oldum.