Avcılar Belediyesi'nin transeksüel şöförü Niler Albayrak : Seks işçiliği yaptım
AVCILAR Belediyesi'nden bugün şoför olarak işe başlayan transeksüel kadın Niler Albayrak, bir dönem zorunlu olarak seks işçiliği yaptığını anlattı.
Avcılar Belediyesi’nde şoför olarak işe alınan transeksüel kadın Niler Albayrak (54), eski Yugoslavya’dan Mareşal Tito’nun zulmünden kaçarak Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu. Cinsel yönelimi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Niler Albayrak, 2002 yılında mahkeme kararıyla cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ilk isim. Bugün iş başı yapan Niler Albayrak, Cumhuriyet Gazetesi'nden Seyhan Avşar'a konuştu.
Zorunlu seks işçiliği yaptım : Belediyede şoför olarak işe giren Niler Albayrak, daha önce CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Niler Albayrak bir dönem iş bulamadığı için zorunlu olarak seks işçiliği yaptığını anlattı. İşte söyledikleri:
-1965 İnegöl doğumluyum. 1955 yılında eski Yugoslavya’dan Mareşal Tito’nun zulmünden kaçarak Türkiye’ye gelen Arnavut kökenli bir ailenin çocuğuyum. Hayatın kimliğim nedeniyle oldukça zorlu geçti. Zorunlu seks İşçiliği yaptım. Bana bahşedilen başka bir işim yoktu. Çaldığım her kapı yüzüme kapanıyordu. Bu hayatım boyunca devam etti. Uzun yıllar para biriktirerek cinsiyet değiştirme ameliyatı oldum.
Belediye Başkanına durumumu anlattım
-Sosyal medya hesaplarımda, fırsat bulduğum her alanda seks işçisi olmak istemediğimi dile getiriyordum. Çok sesli bağırmaya yardım istemeye başlamıştım. Belediyenin eleman alacağını duydum. Şansımı denemek istedim. Dilekçemi verdim ve beklemeye başladım. Bir fırsatını bulup belediye başkanına durumumu anlattım. Kendisi, ‘liyakate bakılacağını’ söyledi.
-Eleman alımları başlamıştı ancak sıra bana gelmiyordu. Bir gün ansızın bir telefon geldi ve işe alındığımı öğrendim. Çok mutlu oldum. Eski hayatıma dönmeyecek, normal bir işte çalışıp ekmeğimi alın terimle kazanacaktım. Harika bir şeydi.