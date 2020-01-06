HABER /  DÜNYA

İran Hava Kuvvetleri Komutanı: Trump'ın ölümü bile yeterli olmayacak

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Hacızade, İranlı General Kasım Süleymani suikastına ilişkin, "Süleymani'nin karşısında Trump'ın ölmesine bile razı gelmeyiz" diyerek sert açıklamalar yaptı.

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Hacızade, İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

"ABD varlığı tamamen ortadan kaldırılmalı"

Ali Hacızade, ABD Başkanı Trump'ın ölümünün Kasım Süleymani'nin intikamını almaya yetmeyeceğini söyledi. Hacızade, "Süleymani'nin kanı ancak bölgedeki ABD varlığı tamamen ortadan kaldırılırsa yerde kalmayacak" açıklamasında bulundu.

"Trump'ın ölümü bile intikama yetmez"

Hacızade, "Süleymani'nin öldürülmesine verilecek yanıt füze veya insansız hava aracı düşürmekle olmaz. Süleymani'nin karşısında Trump'ın ölmesine bile razı gelmeyiz. Çünkü onun öldürülmesi bile intikam için yeterli olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İran'da Trump'a öfke çığırından çıktı! 'Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar ödül' Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nedim Şener FETÖ'den tutuklu Urla Belediye Başkanı'nı savunmasına ulaştı
ABD ve İran arasındaki savaşın sebebi ne işte 67 yıllık tarihçesi
Savunma Sanayi ile ilgili Başkan Demir'den kritik öneme sahip açıklamalar
Hamaney'in danışmanı CNN'de tehdit etti: Askeri tesisleri hedef alacağız
Bakan Mustafa Varank açıkladı! Yerli otomobile ön sipariş ve bayilik talebi
Irak çıkın dedi ABD Başkanı Donald Trump delirdi: Ağır yaptırımlar uygularız
ÖNCEKİ HABERLER
Karadağ nerede nüfusu kaç Karadağ'ın başkenti neresi?
Trans kadın ne demek? Transeksüel nedir cinsel eğilimi nasıl evlenebilir mi?
Ortadoğu savaşa sürüklenirken Fransa Almanya ve İngiltere'den ortak çağrı geldi
Hac fiyatları Diyanet 2020 kişi başı otel konaklama fiyatı
Karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma tarifi
Cenk Eren kimdir kaç yaşında Cenk Eren aslen nereli?
Yorumlar