İran Hava Kuvvetleri Komutanı: Trump'ın ölümü bile yeterli olmayacak

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Hacızade, İranlı General Kasım Süleymani suikastına ilişkin, "Süleymani'nin karşısında Trump'ın ölmesine bile razı gelmeyiz" diyerek sert açıklamalar yaptı.

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Hacızade, İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

"ABD varlığı tamamen ortadan kaldırılmalı"

Ali Hacızade, ABD Başkanı Trump'ın ölümünün Kasım Süleymani'nin intikamını almaya yetmeyeceğini söyledi. Hacızade, "Süleymani'nin kanı ancak bölgedeki ABD varlığı tamamen ortadan kaldırılırsa yerde kalmayacak" açıklamasında bulundu.

"Trump'ın ölümü bile intikama yetmez"

Hacızade, "Süleymani'nin öldürülmesine verilecek yanıt füze veya insansız hava aracı düşürmekle olmaz. Süleymani'nin karşısında Trump'ın ölmesine bile razı gelmeyiz. Çünkü onun öldürülmesi bile intikam için yeterli olmayacaktır" ifadelerini kullandı.