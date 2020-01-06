İran'da Trump'a öfke çığırından çıktı! 'Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar ödül'

İran'ın Ortadoğu'ki kılıcı denilen General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından iki ülke arasındaki karşılıklı tehdit ve uyarılar devam ederken, tansiyon gittikçe yükseliyor.