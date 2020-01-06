İran'da Trump'a öfke çığırından çıktı! 'Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar ödül'
General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi İran'da infial yaratmış durumda. Halkın, ABD Başkanı Donald Trump'a olan öfkesi dinmiyor. Süleymani'nin cenaze töreninden canlı yayın yapan spiker, 'Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar ödül vermek istediklerini' söyledi.
İran'ın Ortadoğu'ki kılıcı denilen General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından iki ülke arasındaki karşılıklı tehdit ve uyarılar devam ederken, tansiyon gittikçe yükseliyor.
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Yabancı basında yer alan haberlere göre İran önceki gün İranlı General Kasım Süleymani'nin canlı yayınlanan cenazesi sırasında çok konuşulacak bir hamleye imza attı.
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"80 milyon dolar ödül"
Cenaze töreninden canlı yayın yapan bir spiker, "Nüfusumuz 80 milyon, Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
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Kasım Süleymani'yi bir insansız hava aracıyla öldürülmesinin yankıları devam ederken Ortadoğu'da savaşın fitili ateşlenmiş durumda.
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