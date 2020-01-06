Mert Çetin ve Godin'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mert Çetin ve Godin için kulüpleri bu transferlere olumlu yaklaşmıyor.

Galatasaray, sezonu kapatan Christian Luyindama'nın boşluğunu doldurmak istiyor. İtalyan basınına göre ise Diego Godin ve Mert Çetin transferleri mümkün değil.

Godin için teklif kabul edilmeyecek

FC Inter News, İtalyan ekibinin devre arası transfer döneminde Uruguaylı futbolcuya gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeyi düşünmediğini yazdı.

Roma izin vermiyor

Galatasaray için adı geçen bir diğer isim de Mert Çetin. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi 6 ay süre ile kiralamak istediğini ancak Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi'nın milli futbolcuyu takımda tutmak istediğine değindi.