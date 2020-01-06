Ece Çeşmioğlu kaç yaşında Taner Ölmez'in sevgilisi kimdir dizileri

Genç oyuncu Ece Çeşmioğlu son günlerde sevgilisi Taner Ölmez ile birlikte paylaştığı aşk pozları ile gündemde. Peki ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın'da oynayan Ece Çeşmioğlu kimdir, Taner Ölmez ile ne zamandır birlikteler?

Kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile aşk yaşayan Ece Çeşmioğlu çıktıkları tatilden ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin mutlulukları gözlerinden okunurken Ece Çeşmioğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir?

Ece Çeşmioğlu kimdir: Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. 26 Kasım 1990 doğumludur.

ECE ÇEŞMİOĞLU DİZİLERİ

Çocuklar Duymasın (2002)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Nehir (2005)

Gümüş (2005) -Hilal

İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman

Eyvah Halam (2008) - Asya

Firar (2011-2012) - Bahar

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz

Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan

Yüz Yüze (2017) - Zeynep

Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren

Söz (2018-2019) - Melisa