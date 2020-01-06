Ece Çeşmioğlu kaç yaşında Taner Ölmez'in sevgilisi kimdir dizileri

Genç oyuncu Ece Çeşmioğlu son günlerde sevgilisi Taner Ölmez ile birlikte paylaştığı aşk pozları ile gündemde. Peki ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın'da oynayan Ece Çeşmioğlu kimdir, Taner Ölmez ile ne zamandır birlikteler?
Kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile aşk yaşayan Ece Çeşmioğlu çıktıkları tatilden ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin mutlulukları gözlerinden okunurken Ece Çeşmioğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir?
Ece Çeşmioğlu kimdir: Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. 26 Kasım 1990 doğumludur.
ECE ÇEŞMİOĞLU DİZİLERİ
Çocuklar Duymasın (2002)
Çocuğun Var Derdin Var (2004)
Nehir (2005)
Gümüş (2005) -Hilal
İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman
Eyvah Halam (2008) - Asya
Firar (2011-2012) - Bahar
Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz
Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan
Yüz Yüze (2017) - Zeynep
Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren
Söz (2018-2019) - Melisa