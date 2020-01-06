HABER /  MAGAZİN

Ece Çeşmioğlu kaç yaşında Taner Ölmez'in sevgilisi kimdir dizileri

Genç oyuncu Ece Çeşmioğlu son günlerde sevgilisi Taner Ölmez ile birlikte paylaştığı aşk pozları ile gündemde. Peki ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın'da oynayan Ece Çeşmioğlu kimdir, Taner Ölmez ile ne zamandır birlikteler?

Kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile aşk yaşayan Ece Çeşmioğlu çıktıkları tatilden ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin mutlulukları gözlerinden okunurken Ece Çeşmioğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir?

Ece Çeşmioğlu kimdir: Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. 26 Kasım 1990 doğumludur.

ECE ÇEŞMİOĞLU DİZİLERİ

Çocuklar Duymasın (2002)
Çocuğun Var Derdin Var (2004)
Nehir (2005)
Gümüş (2005) -Hilal
İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman
Eyvah Halam (2008) - Asya
Firar (2011-2012) - Bahar
Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz
Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan
Yüz Yüze (2017) - Zeynep
Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren
Söz (2018-2019) - Melisa

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: MİT Libya'da görevini yerine getiriyor
Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi
İran Hava Kuvvetleri Komutanı: Trump'ın ölümü bile yeterli olmayacak
Nedim Şener FETÖ'den tutuklu Urla Belediye Başkanı'nı savunmasına ulaştı
ABD ve İran arasındaki savaşın sebebi ne işte 67 yıllık tarihçesi
Savunma Sanayi ile ilgili Başkan Demir'den kritik öneme sahip açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliği'nden sokakta yaşayanlar vatandaşlar için önlem!
Mert Çetin ve Godin'den Galatasaray'a kötü haber
Atiye kaç bölüm 1. sezon Atiye nereden izlenir paralı mı?
Trabzonspor'da 3 isim topun ağzında
Karadağ nerede nüfusu kaç Karadağ'ın başkenti neresi?
Hac fiyatları Diyanet 2020 kişi başı otel konaklama fiyatı
Yorumlar