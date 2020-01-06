AUZEF sınav giriş belgesi 2020 açıklandı mı AUZEF sınav yeri sorgulama

Örgün eğitime devam edemeyen öğrencilerin tercihi olan AUZEF final sınavları 11-12 Ocak'ta yapılacak.AUZEF sınavına girecek öğrencilerin gündeminde ise AUZEF sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri bilgisi var. Peki AUZEF sınav giriş yerleri 2020 açıklandı mı?

AUZEF sınav giriş belgesi bu hafta sonu 11-12 Ocak'ya sınava girecek öğrencilerin gündeminde. Sınava sadece sayılı günler kaldı fakat AUZEF sınav giriş belgeleri hala yayımlanmadı. AUZEF sınav giriş belgesinde sınav yerleri yazılı ve öğrenciler sınav sırasında bu belgeyi yanlarında bulundurmak zorunda. Peki AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav giriş belgesi açıkladı mı:

AUZEF güz dönemi final sınavı 11 - 12 Ocak tarihlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek. Ancak henüz AUZEF sınav yerlerinin belirtildiği sınav giriş belgeleri yayınlanmadı. Konu ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alacak.

AUZEF sınavı hakkında merak edilenler: Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.

KLASİK SINAV

- Klasik sınav; açık uçlu, yorum gerektiren ve cevabın konuyla ilgili cümleler halinde belirtildiği sınav türüdür.

- Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

- Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteği üzerine değişir.

- Ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarında klasik sınav sonuçları test sonuçları ile aynı gün ilan edilmez.

- Klasik sınavdaki sınav kâğıtları ilgili dersin öğretim görevlisine gönderilir, öğretim görevlisi kâğıtları okur ve sonuçları birimimize gönderir. Bu işlemlerden sonra sonuçlar ilan edilir. Bu sebepten klasik sınavların ilanında gecikmeler yaşanabilir.

- Klasik sınavlar sadece otomasyon sisteminden ilan edilir. Bu ilana kadar ölçme ve değerlendirme platformlarında klasik sınav sonuçları 0 olarak görünmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınmamalıdır.

SÖZLÜ SINAV

- Sözlü sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

- Sınavın uygulaması ve sonuçların ilanı programın bağlı olduğu Fakülte tarafından gerçekleştirilir.

- Sınav esnasında ilgili dersin öğretim görevlisi sınav merkezinde bulunur.

- Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

- Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.