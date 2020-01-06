Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2020 ekranı açıldı TC ile giriş

Binlerce öğretmenin beklediği sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün yani 6 Ocak'ta başladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 10 Ocak'a kadar devam edecek. 21 Ocak'ta ise sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmen adayları belli olacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Binlerce öğretmenin 2020 yılının başlaması ile merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün yani 6 Ocak Pazartesi günü başladı. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10 Ocak'a kadar devam edecek. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden online olarak yapılacak. 21 Ocak'ta ise sözlü sınava girmeye hak kazanan sözleşmeli öğretmen adayları belli olacak. 2020 yılında ilk atama ne zaman yapılacak bu konuda ise henüz net bir bilgi yok.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı 2020 açıldı:

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci başladı. Sözleşmeli öğretmen başvuruları internet üzerinden 10 Ocak tarihine kadar devam edecek. 21 Ocak tarihinde ise sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ise 21 Ocak’ta ilan edilecek. Atamaların ne zaman yapılacağı ise kesin olarak bilinmemekle birlikte 2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı başlayana kadar atama sürecinin tamamlanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru nasıl, nereden yapılır:

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar:

Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 2019 yılında 13,25 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılında ise ek ders ücreti sözleşmeli öğretmenler için 14 lira 77 kuruş oldu