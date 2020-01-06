Zarif'ten Trump'a zor soru: Hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan mahşeri kalabalığın fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump?" Hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? diye sordu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben tweet attı.

"Nifakçı varlığının sonu başladı"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da bugün düzenlenen General Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı..." diye yazdı.

"Etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?"

Zarif, açıklamasında şunları kaydetti: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun?