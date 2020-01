Zarif'ten Trump'a zor soru: Hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben tweet attı.

"Nifakçı varlığının sonu başladı"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da bugün düzenlenen General Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı..." diye yazdı.

"Etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?"

Zarif, açıklamasında şunları kaydetti: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun?

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ