Yarım metre kar yağacak! Meteoroloji duyurdu Adana bile listede

Şiddetli fırtına ve yağmur uyarısı

Kar yağışının yanı sıra bugün yurtta şiddetli fırtına ve yağmur etkili oluyor. İstanbul, Balıkesir'in kuzey ilçeleri (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Mersin, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Ankara çevreleri ile Antalya'nın doğusunda çok şiddetli fırtına var. Şiddetli yağış ile birlikte etkili olacak fırtına, çatıları uçurup ağaç devrilmelerine sebep olacak. Bu illerde ani sel ve su baskını yaşanma intimali de var. Fırtına ve şiddetli yağış salı günü gecesine kadar etkili olacak. İşte ve kar ve fırtınanın etkisindeki illerimizin 5 günlük hava raporu: