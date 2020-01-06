MİT Başkanı Fidan ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu görüşmesi! Ortadoğu'daki kriz masada

MİT Başkanı Hakan Fidan ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü. Görüşmede Ortadoğu'da tansiyonu düşürebilecek ortak adımlar ele alındı.
ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası başlayan süreç Ortadoğu'yu ateş çemberine çevirmiş durumda.
ABD-İran gerilimi karşılıklı tehditlerle devam ederken dünya İran'ın yapacağı misillemeye kilitlenmiş durumda. Dünyadan itidal çağrıları gelirken krize ortak çözüm için Şoygu ve Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Krizi çözmek için ortak eylem planı
Taraflar görüşmede Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durumu ele aldı, bölgedeki gerginliği azaltmaya ve kriz durumunun çözümüne ilişkin olası ortak eylemleri değerlendirdi.
Görüşmede Orta Doğu'da tansiyonu düşürebilecek ortak adımlar ele alındı.
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